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Павлова/Салова Ольга Никаноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Павлова/Салова Ольга Никаноровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7634
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
08.09.1903
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Павлов Терентий Павлович, крестьянин (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Ахметиевская вол. д. Дюртмунчи)
Невеста - Павлова/Салова Ольга Никаноровна, дочь мастерового
Отец невесты - Салов Никанор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мартынов Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пупков Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Владимир Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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