Хорьков Николай Семенович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Хорьков Николай Семенович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7633
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 05.09.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной унтер офицер
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 05.09.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Комлев Сергей Александрович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Комлева/Куликова Матрона Ильинична, дочь крестьянина
Отец невесты - Куликов Илья Захариевич, крестьянин (Аратская д., приход Никольской церкви с. Сергиевка)
Свидетель жениха - Комлев Василий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Петр Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Николай Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Шевалдин Федор Федорович (Шавалдин), запасной писарь (Симский завод)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.