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Куликов Илья Захариевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куликов Илья Захариевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7633
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
05.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Аратская д., приход Никольской церкви с. Сергиевка
Дата брака
05.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Комлев Сергей Александрович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Комлева/Куликова Матрона Ильинична, дочь крестьянина
Отец невесты - Куликов Илья Захариевич, крестьянин (Аратская д., приход Никольской церкви с. Сергиевка)
Свидетель жениха - Комлев Василий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Петр Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Николай Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Шевалдин Федор Федорович (Шавалдин), запасной писарь (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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