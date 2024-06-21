Карякин Андрей Алексеевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Карякин Андрей Алексеевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7632
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 20.08.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 20.08.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Лебедев Данил Сергеевич, крестьянин (Уфимский уезд Воскресенская вол. д. Бекетова)
Невеста - Лебедева/Киселева Анна Даниловна (2 брак), вдова крестьянина (Катав-Ивановский завол)
Свидетель жениха - Сорокин Дмитрий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чернов Петр Стефанович, отставной солдат (Вятская губерния, Уржумский уезд Кичминская вол. поч. Сушенков)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Карякин Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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