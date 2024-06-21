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Сорокин Дмитрий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Дмитрий Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7632
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.08.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
20.08.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Лебедев Данил Сергеевич, крестьянин (Уфимский уезд Воскресенская вол. д. Бекетова)
Невеста - Лебедева/Киселева Анна Даниловна (2 брак), вдова крестьянина (Катав-Ивановский завол)
Свидетель жениха - Сорокин Дмитрий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чернов Петр Стефанович, отставной солдат (Вятская губерния, Уржумский уезд Кичминская вол. поч. Сушенков)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Карякин Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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