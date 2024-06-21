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Колесников Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Колесников Василий Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7631
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин безземельный
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Архангельская вол.
Дата брака
20.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Сулимов Никита Александрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Сулимова/Пашкова Наталья Матвеевна, дочь мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Колесников Василий Андреевич, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Свидетель жениха - Чертов Кузьма Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Комлев Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Салов Павел Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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