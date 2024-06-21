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Шипелев Евфимий Флорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелев Евфимий Флорович
Тип записи
о браке
Номер записи
7630
Роль персоны
Жених
Дата события
13.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
13.07.1903
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Шипелев Евфимий Флорович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Шипелева/Булыкина Евфросиния Андреевна, дочь мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Салов Василий Осипович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Алексей Флорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Салов Иван Олимпиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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