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Масленников Нестор Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Нестор Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7629
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Тюпин Василий Георгиевич, запасной рядовой (Оренбургская губерния, Челябинский уезд Долговская вол. д. Андреевка)
Невеста - Тюпина/Хорькова Мария Петровна, дочь мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Горячев Андрей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Прокопий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Нестор Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Тюпин Николай Георгиевич, крестьянин (Оренбургская губерния, Челябинский уезд Долговская вол. д. Андреевка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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