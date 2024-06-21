Тюпин Василий Георгиевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Тюпин Василий Георгиевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7629
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 06.07.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Н.П. приписки кратко
- Оренбургская губерния, Челябинский уезд Долговская вол. д. Андреевка
- Дата брака
- 06.07.1903
- Возраст (лет)
- 27
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Тюпин Василий Георгиевич, запасной рядовой (Оренбургская губерния, Челябинский уезд Долговская вол. д. Андреевка)
Невеста - Тюпина/Хорькова Мария Петровна, дочь мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Горячев Андрей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Прокопий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Нестор Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Тюпин Николай Георгиевич, крестьянин (Оренбургская губерния, Челябинский уезд Долговская вол. д. Андреевка)
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