Евстратова/Ширшова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстратова/Ширшова Марина Ивановна

Евстратова/Ширшова Марина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Евстратова/Ширшова Марина Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
7628
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.07.1903
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Евстратов Николай Андреевич, запасной стрелок (Твердышева Казарма д.)
Невеста - Евстратова/Ширшова Марина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Евстратов Александр Андреевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Свидетель жениха - Уренцев Георгий Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Горшков Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close