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Брагин Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брагин Михаил Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7627
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата брака
02.07.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Нассонов Данил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Нассонова/Кузнецова Анна Георгиевна, дочь мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Брагин Михаил Васильевич, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Нассонов Андрей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пупков Иван Андрианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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