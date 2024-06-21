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Николаева/Коробейникова Ксения Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Николаева/Коробейникова Ксения Георгиевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7626
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь солдата
Н.П. приписки кратко
Вятская губерния, Уржумский уезд с. Хлебниково
Дата брака
30.05.1903
Возраст (лет)
16
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Николаев Дмитрий Никандрович, мещанин, почтальон Симского почтово-телеграфного отделения (Белебей г.)
Невеста - Николаева/Коробейникова Ксения Георгиевна, дочь солдата (Вятская губерния, Уржумский уезд с. Хлебниково)
Свидетель жениха - Бакшевский Петр Федорович, начальник Симского постарший телегр.отделения (????)
Свидетель жениха - Соколов Федор Иванович, надсмотрщик Симского постарший телегр.отделения (????)
Свидетель невесты - Булыкин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Матвей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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