Николаев Дмитрий Никандрович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Николаев Дмитрий Никандрович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7626
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 30.05.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мещанин, почтальон Симского почтово-телеграфного отделения
- Н.П. приписки кратко
- Белебей г.
- Дата брака
- 30.05.1903
- Возраст (лет)
- 18,5
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Николаев Дмитрий Никандрович, мещанин, почтальон Симского почтово-телеграфного отделения (Белебей г.)
Невеста - Николаева/Коробейникова Ксения Георгиевна, дочь солдата (Вятская губерния, Уржумский уезд с. Хлебниково)
Свидетель жениха - Бакшевский Петр Федорович, начальник Симского постарший телегр.отделения (????)
Свидетель жениха - Соколов Федор Иванович, надсмотрщик Симского постарший телегр.отделения (????)
Свидетель невесты - Булыкин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Матвей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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