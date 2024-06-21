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Буслаев Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Михаил Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7625
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
26.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Зайцев Григорий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Зайцева/Гузакова Евгения Дмитриевна, дочь мастерового
Отец невесты - Гузаков Дмитрий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Скарлыгин Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ширшов Дмитрий Иванович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Михаил Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Иван Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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