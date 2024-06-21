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Буслаев Николай Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Николай Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7624
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
26.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Буслаев Дмитрий Николаевич (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Буслаева/Шерстнева Ольга Федоровна, крестьянская девица (????)
Свидетель жениха - Буслаев Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Андрей Матвеевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Уренцев Григорий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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