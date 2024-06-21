Телицын Демид Павлович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Телицын Демид Павлович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7622
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 21.05.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Миньярский завод
- Дата брака
- 21.05.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (1 ?) (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Шевалдина/Носкова Пелагея Григорьевна, крестьянская девица (Нижегородская губерния,Ардатовский уезд Велетьминский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (2 ?), мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Федор Федорович (Шавалдин), старший запасной писарь (Симский завод)
Свидетель невесты - Леонов Петр Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Телицын Демид Павлович, мастеровой (Миньярский завод)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.