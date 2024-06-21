Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (1 ?) (2 брак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (1 ?) (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (1 ?) (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7622
Роль персоны
Жених
Дата события
21.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.05.1903
Возраст (лет)
29
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (1 ?) (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Шевалдина/Носкова Пелагея Григорьевна, крестьянская девица (Нижегородская губерния,Ардатовский уезд Велетьминский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин) (2 ?), мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Федор Федорович (Шавалдин), старший запасной писарь (Симский завод)
Свидетель невесты - Леонов Петр Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Телицын Демид Павлович, мастеровой (Миньярский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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