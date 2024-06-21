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Нечаева/Горшкова Мария Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаева/Горшкова Мария Семеновна
Тип записи
о браке
Номер записи
7621
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
09.05.1903
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Нечаев Федор Александрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Нечаева/Горшкова Мария Семеновна, дочь мастерового
Отец невесты - Горшков Семен Романович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Павел Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Рыков Георгий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Нечаев Иван Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Андрей Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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