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Мартынов Семен Захарович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынов Семен Захарович
Тип записи
о браке
Номер записи
7620
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Жуков Алексей Владимирович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Жукова/Мартынова Анастасия Семеновна, дочь мастерового
Отец невесты - Мартынов Семен Захарович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Федюков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Харчевников Александр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Жуков Федор Никифорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Иван Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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