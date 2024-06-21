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Масленников Иван Леонтьевич (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Иван Леонтьевич (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7619
Роль персоны
Жених
Дата события
04.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
04.05.1903
Возраст (лет)
37
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Масленников Иван Леонтьевич (2 брак), запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Масленникова/Шапошникова Анна Ивановна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Николай Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сулимов Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Заварзин Дмитрий Георгиевич, запасной канонир (Симский завод)
Свидетель невесты - Шашков Семен Никитич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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