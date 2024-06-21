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Шепелев Леонтий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелев Леонтий Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7618
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
04.05.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Соколов Евфимий Емельянович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Соколова/Трякшина Мария Тарасиевна (2 брак), вдова крестьянина (Сергиевка с.)
Свидетель жениха - Кузнецов Николай Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Леонтий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сулимов Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ураков Яков Андреевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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