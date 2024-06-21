Решетова/Рыкова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетова/Рыкова Васса Ивановна

Решетова/Рыкова Васса Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетова/Рыкова Васса Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
7617
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.05.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь вдовы ????
Дата брака
04.05.1903
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Решетов Андрей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Решетова/Рыкова Васса Ивановна, дочь вдовы ????
Мать невесты - Рыкова Анастасия Иосифовна, вдова ???? (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Игнатий Федотович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Илья Фаддеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Дрожжеников Григорий Васильевич (Дрожжевников), мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Помыкалов Илья Федотович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close