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Филонов Сергей Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Филонов Сергей Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7616
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
коллежский регистратор
Н.П. приписки кратко
????
Дата брака
05.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Шалдин Василий Евфимиевич (2 брак), крестьянин (с. Бианки)
Невеста - Шалдина/Ларионова Лидия Петровна, дочь мещанина (Уфа г.)
Свидетель жениха - Брагин Василий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Гузаков Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Нестеров Александр Иванович, мещанин (Златоуст г.)
Свидетель невесты - Филонов Сергей Алексеевич, коллежский регистратор (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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