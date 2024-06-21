Помыкалов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомыкалов Петр Иванович

Помыкалов Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Петр Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7615
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
05.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Козин Николай Стефанович, ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Козина/Скарлыгина Анна Яковлевна, дочь мастерового
Отец невесты - Скарлыгин Яков Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горбунов Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Прытков Петр Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Помыкалов Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Алексей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close