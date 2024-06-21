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Масленников Василий Елисеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Василий Елисеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7614
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
05.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Курчатов Василий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Курчатова/Пердакова Агафия Яковлевна, дочь мастерового
Отец невесты - Пердаков Яков Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Никанор Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Федюков Иван Гаврилович (Фидюков), мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Василий Елисеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чертов Иван Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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