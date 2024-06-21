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Рындин Михаил Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рындин Михаил Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
7613
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
05.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Киселев Андрей Капитонович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Киселева/Харчевникова Елена Петровна, дочь мастерового
Отец жениха - Киселев Капитон Иванович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Харчевников Петр Артемиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Малафеев Василий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Малафеев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Рындин Михаил Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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