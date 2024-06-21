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Жеребин Дмитрий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребин Дмитрий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7612
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
05.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Паров Федор Петрович, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Парова/Осокина Анна Дмитриевна, дочь мастерового
Отец невесты - Осокин Дмитрий Ермолаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Жеребин Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Николай Домианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Малышев Федор Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Назаров Тихон Агапович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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