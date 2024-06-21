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Парова/Осокина Анна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова/Осокина Анна Дмитриевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7612
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
05.02.1903
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Паров Федор Петрович, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Парова/Осокина Анна Дмитриевна, дочь мастерового
Отец невесты - Осокин Дмитрий Ермолаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Жеребин Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Николай Домианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Малышев Федор Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Назаров Тихон Агапович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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