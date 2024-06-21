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Чевардин Иосиф Поликарпович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Иосиф Поликарпович
Тип записи
о браке
Номер записи
7611
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.02.1903
Дата смерти
ум
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Мызгин Петр Георгиевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Мызгина/Скарлыгина Александра Павловна, дочь крестьянина
Отец жениха - Мызгин Георгий Сафронович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Скарлыгин Павел Ермолаевич, крестьянин (Симский завод)
Свидетель жениха - Мызгин Кузьма Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чуфаров Дмитрий Арсениевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мызгин Гаврил Ларионович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Иосиф Поликарпович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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