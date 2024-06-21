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Разстегняев Григорий Трофимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняев Григорий Трофимович
Тип записи
о браке
Номер записи
7610
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
старший унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.02.1903
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Разстегняев Григорий Трофимович, старший унтер офицер (Симский завод)
Невеста - Разстегняева/Сорокина Пелагея Матвеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Сорокин Матвей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Егоров Михаил Гаврилович, мещанин (Уфа г.)
Свидетель жениха - Пердаков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пердаков Алексей Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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