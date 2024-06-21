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Шипелев Николай Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелев Николай Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7609
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Саблин Григорий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Саблина/Томилина Стефанида Васильевна, дочь мастерового
Отец невесты - Томилин Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ларионов Петр Александрович, мещанин (Уфа г.)
Свидетель жениха - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Свидетель невесты - Шипелев Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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