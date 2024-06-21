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Горшков Василий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Василий Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7608
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Кузнецов Василий Алексеевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Кузнецова/Федеряева Антонина Михайловна, дочь мастерового
Отец жениха - Кузнецов Алексей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Федеряев Михаил Федорович, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Горбунов Кузьма Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ларионов Петр Александрович, мещанин (Уфа г.)
Свидетель невесты - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
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