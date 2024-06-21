Федеряев Михаил Федорович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Федеряев Михаил Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7608
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 02.02.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Миньярский завод
- Дата брака
- 02.02.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Кузнецов Василий Алексеевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Кузнецова/Федеряева Антонина Михайловна, дочь мастерового
Отец жениха - Кузнецов Алексей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Федеряев Михаил Федорович, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Горбунов Кузьма Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ларионов Петр Александрович, мещанин (Уфа г.)
Свидетель невесты - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
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