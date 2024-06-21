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Королев Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Королев Василий Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7607
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Деулина/Брылкина Пелагея Кузьминична, дочь мастерового
Отец невесты - Брылкин Кузьма Никанорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горбунов Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Королев Василий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ширшов Семен Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Брылкин Стефан Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Королев Михаил Семенович, запасной ефрейтор (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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