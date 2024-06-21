Симбирцев Григорий Николаевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Симбирцев Григорий Николаевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7606
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 02.02.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 02.02.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Симбирцев Алексей Николаевич, мастеровой, обыватель (Златоуст г.)
Невеста - Симбирцева/Власова Агрипина Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Власов Иван Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Симбирцев Илья Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Петр Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Симбирцев Василий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Неизвестно
Неизвестно