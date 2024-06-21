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Симбирцев Григорий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцев Григорий Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7606
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
02.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Симбирцев Алексей Николаевич, мастеровой, обыватель (Златоуст г.)
Невеста - Симбирцева/Власова Агрипина Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Власов Иван Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Симбирцев Илья Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Петр Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Симбирцев Василий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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