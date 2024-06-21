Масленников Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Федор Ильич

Масленников Федор Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Федор Ильич
Тип записи
о браке
Номер записи
7605
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
31.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Аникин (он же Крайнев) Иван Петрович (2 брак), крестьянин (Самарская губерния, Самарский уезд с. Новые Костычи)
Невеста - Аникина/Масленникова Пелагея Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Масленников Иван Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Заварзин Петр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Федор Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Заварзин Николай Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ломанов Стефан Тимофеевич, жандармский унтер офицер (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close