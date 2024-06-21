Аникина/Масленникова Пелагея Ивановна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Аникина/Масленникова Пелагея Ивановна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7605
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 31.01.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- дочь мастерового
- Дата брака
- 31.01.1903
- Возраст (лет)
- 17
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Аникин (он же Крайнев) Иван Петрович (2 брак), крестьянин (Самарская губерния, Самарский уезд с. Новые Костычи)
Невеста - Аникина/Масленникова Пелагея Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Масленников Иван Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Заварзин Петр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Федор Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Заварзин Николай Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ломанов Стефан Тимофеевич, жандармский унтер офицер (Симский завод)
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