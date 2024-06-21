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Махров Алексей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Махров Алексей Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7603
Роль персоны
Жених
Дата события
29.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Уфимский уезд с. Новотроицкое
Дата брака
29.01.1903
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Махров Алексей Дмитриевич, запасной рядовой (Уфимская губерния, Уфимский уезд с. Новотроицкое)
Невеста - Махрова/Власова Варвара Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Власов Иван Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Козлов Иван Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Федор Федотович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Козлов Яков Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Помыкалов Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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