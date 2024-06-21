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Кузнецов Данил Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Данил Стефанович
Тип записи
о браке
Номер записи
7602
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
29.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Кузнецов Иван Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Кузнецова/Уренцева Анна Иосифовна, дочь мастерового
Отец невесты - Уренцев Иосиф Николаевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Свидетель жениха - Кузнецов Федор Стефанович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель жениха - Паров Павел Михайлович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Кузнецов Данил Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Раннев Игнатий Евдокимович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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