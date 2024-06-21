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Субботина/Зайцева Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина/Зайцева Мария Николаевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7601
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
29.01.1903
Возраст (лет)
17
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Субботин Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Субботина/Зайцева Мария Николаевна, дочь мастерового
Отец невесты - Зайцев Николай Дмитриевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Свидетель жениха - Субботин Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Субботин Василий Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Нассонов Федор Никифорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пьянов Василий Семенович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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