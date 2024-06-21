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Любимов Николай Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Любимов Николай Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7600
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
29.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Безряднов Андрей Терентьевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Безряднова/Мартынова Агрипина Николаевна, дочь мастерового
Отец невесты - Мартынов Николай Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Любимов Николай Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Хорьков Онисим Петрович(1 ?), мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Иван Терентьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Онисим Петрович(2 ?), запасной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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