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Ширшов Петр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Петр Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7599
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
29.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Ширшов Георгий Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Ширшова/Беляева Ольга Андреевна, дочь мастерового
Отец невесты - Беляев Андрей Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ширшов Семен Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Королев Михаил Семенович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Ширшов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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