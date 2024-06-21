Ширшова/Беляева Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршова/Беляева Ольга Андреевна

Ширшова/Беляева Ольга Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшова/Беляева Ольга Андреевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7599
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
29.01.1903
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Ширшов Георгий Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Ширшова/Беляева Ольга Андреевна, дочь мастерового
Отец невесты - Беляев Андрей Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ширшов Семен Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Королев Михаил Семенович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Ширшов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close