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Паров Домиан Емельянович (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Домиан Емельянович (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7598
Роль персоны
Жених
Дата события
27.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.01.1903
Возраст (лет)
43
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Паров Домиан Емельянович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Парова/Гологуша Пелагея Леоновна, дочь крестьянина
Отец невесты - Гологуша Леон Федорович, крестьянин (Виленская губерния,ВиленУезд д. Хотиловцы)
Свидетель жениха - Паров Григорий Домианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Утин Арсений Ларионович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Николай Николаевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Паров Петр Емельянович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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