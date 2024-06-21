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Опарин Петр кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Петр кузьмич
Тип записи
о браке
Номер записи
7597
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Пупков Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пупкова/Зайцева Стефанида Кирилловна, дочь мастерового
Отец невесты - Зайцев Кирилл Адрианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Опарин Петр кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Георгий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Александр Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Шипелев Федор Флорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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