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Осокин Василий Данилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Василий Данилович
Тип записи
о браке
Номер записи
7596
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
26.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Пьянов Сергей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пьянова/Хорькова София Алексеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Хорьков Алексей Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Козин Сергей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сулимов Федор Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Василий Данилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Паров Петр Емельянович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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