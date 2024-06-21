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Сибирев Георгий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сибирев Георгий Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7595
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата брака
26.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Юдин Василий Адрианович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Невеста - Юдина/Козина Александра Стефановна, дочь мастерового
Отец невесты - Козин Стефан Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зайцев Николай Апполлонович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Сибирев Георгий Дмитриевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Пискунов Сергей Филиппович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель невесты - Сибирев Василий Георгиевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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