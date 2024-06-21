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Курдаков Михаил Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Михаил Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7594
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
26.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
26.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Брылкин Андрей Григорьевич, запасной вахмистр (Симский завод)
Невеста - Брылкина/Курдакова Пелагея Михайловна, дочь мастерового
Отец невесты - Курдаков Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Брылкин Михаил Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Василий Елисеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Брылкин Павел Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Зайцев Михаил Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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