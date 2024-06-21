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Сорокин Иван Евдокимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Иван Евдокимович
Тип записи
о браке
Номер записи
7593
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
отставной бомбардир
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
24.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Масленников Василий Яковлевич, ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Масленникова/Трякшина Мария Ивановна, дочь рядового солдата
Отец невесты - Трякшин Иван Алексеевич, рядовой солдат (Сергиевка с.)
Свидетель жениха - куренков Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Харчевников Иван Иосифович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Иоаким Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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