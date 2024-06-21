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Хорьков Иван Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Иван Семенович
Тип записи
о браке
Номер записи
7592
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
22.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Хорьков Константин Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Хорькова/Рудакова Елизавета Филипповна, дочь мастерового
Отец невесты - Рудаков Филипп Никанорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Андрей Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Хорьков Николай Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Комлев Василий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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